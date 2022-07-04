Автохам "забронировал" пешеходный тротуар у кемеровского ларька с мороженным

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В минувшие выходные прохожие заметили на кемеровском тротуаре автохама, который захватил участок пешеходной зоны, что возле ларька с мороженных.

Сообщение о "короле парковке" появилось в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора поста, автомобилиста он заметил у ларька с мороженным на пересечении проспекта Ленина с улицей Волгоградской.


На кадра видно, что владелец яркого кроссовера не стал искать подходящего места, чтобы поставить свой транспорт и бросил его по принципу "где придется".


В свою очередь в комментариях под публикацией подписчики паблика с иронией отнеслись к ситуации, заявив, что водитель таким образом якобы решил занять очередь за мороженным. А вот в городской ГИБДД поведение автолюбителя совсем не одобрили. Теперь владелец машины может быть привлечен к административной ответственности и получить штраф в размере 1 000 рублей. При этом из данной ситуации можно сделать вывод, что недавние проверки автомобилистов на соблюдение правил парковки, стоянки ничему не научили автохамов.

Да!
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