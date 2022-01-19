Автохам за рулем иномарки разгонял людей на кемеровском тротуаре

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Жители кузбасской столицы пожаловались на наглого лихача, который за рулем машины решил разогнать людей с пешеходной зоны.

Сообщение о хамском поведении автомобилиста появилось в популярном сообществе во "ВКонтакте". Так, интернет-пользователь разместил пост с видеосъемкой проделок лихача, проезжавшего вперед и назад вдоль тротуара, по которому шли люди. Из-за активной машины пешеходы были вынуждены "прижаться" к строению и следовать аккуратно, чтобы не угодить под колеса иномарки.

Автохам разгоняет людей на тротуаре в Кемерове на пр. Октябрьском, 95, указал автор поста.

При этом некоторые комментаторы выразили мнение, что водитель управляет транспортом не по тротуару, а по дороге-дублеру. Правда такое мнение спровоцировало волну споров, которые ведутся до сих пор.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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