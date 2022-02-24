Автохам "выгнал" кемеровских пешеходов с тротуара

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В Кемерове слишком уверенный в себе автомобилист решил припарковаться прямо посреди тротуара, сообщил местный житель. С его слов, водитель создал серьезную помеху на пути пешеходов.

Речь идет об улице Красная, 19. Судя по опубликованным кадрам, иномарка оказалась припаркована посреди тротуара, что не на шутку разозлило местных жителей. По мнению автора снимка, автомобилист серьезно нарушил правила ПДД, однако, в комментариях с его мнением согласились не все.


На фотографии подписчики сообщества заметили, что внутри машины сидят люди и значит, что транспорт намеренно никто в неположенном месте не бросил. Комментаторы предложили интернет-пользователю в следующий раз не делать кадры для Сети, а попробовать подойти и договориться с владельцем легковушки. Также люди обратили внимание, что на тротуаре "полно место", чтобы каждый человек мог спокойно обойти четырехколесное препятствие.

Да!
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