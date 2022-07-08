Автохам разом занял пять парковочных мест в новокузнецком дворе

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Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса возмутились поведению автомобилиста, который на днях 6 июля занял сразу пять мест для парковки во дворе дома №34 по улице Новоселов.

По словам автора сообщения, на дворовом участке по улице Новоселов, 34, в Новоильинском районе Новокузнецка местным гражданам практически не где парковать свои авто, а на днях 6 июля "король парковки" и вовсе разом занял пять парковочных мест, что не на шутку разозлило горожан, поскольку многим пришлось бросать машины на теплотрассе.

На данном участке могут поставиться 5 машин. Что мы видим, мест и так мало, и люди паркуются только для себя. Я приехала с работы в 20.00 и поставила на его место машину так, чтобы еще влезла минимум хотя бы одна машина. Позже отъехала и приехав, вижу такую картину, которая происходит постоянно, очень жаль, что люди думают только о себе, сказала новокузнечанка.

Она выразила надежду, что в дальнейшем владелец иномарки пересмотрит свое поведение и будет придерживаться дисциплине, проявлять уважение к другим собственникам транспортных средств.

Да!
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