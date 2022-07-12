Автодорога на ФПК в Кемерове покрылась новыми ямами

Судя по кадрам, на дорожном полотне у дома №23 по улице Свободы, что на ФПК образовались ямы, которые, предположительно, специалисты пытались заделать и ранее, но хватило заплаток не на долго.

– Ямочный ремонт проведен успешно! – с иронией подметил автор поста во "ВКонтакте".

В свою очередь, в комментариях под публикацией указали, что дыры покрыли участок проезжей части и у ул. Свободы,13, но там, по словам интернет-пользователя, "даже такой ремонт не делают". Корреспондент AVOKADO направил в кемеровскую мэрию запрос, где пообещали дать официальный ответ, но немного позже.