Автобусы заменят часть маршруток в Кемерове уже в феврале

Сегодня, 20 января, сотрудники кемеровской мэрии сообщили, что в начале февраля нумерация на нескольких маршрутах общественного транспорта будет обновлена. Кроме того, "пазики" заменят автобусами.
‒ Первыми, в начале февраля, автобусы заменят маршрутки на восьми направлениях, ‒ говорится в официальном сообщении.
Так, маршрутка:
- 3т станет автобусом №85,
- 7т ‒ автобусом №7;
- 8т ‒ автобусом №88;
- 13т ‒ автобусом №13;
- 31т ‒ автобусом №31;
- 37т ‒ автобусом №37;
- 48т ‒ автобусом №48;
- 83т ‒ автобусом №84.
Подчеркивается, что остальные маршрутные такси сохранят существующую нумерацию до 1 апреля текущего года. Листовки с новой нумерацией будут размещены на остановочных пунктах кузбасской столицы и в салонах общественного транспорта.
Фото: Администрация города Кемерово
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