Автобусы заменят часть маршруток в Кемерове уже в феврале

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Кемеровские власти предупредили о скором переходе части маршрутов на новую нумерацию в связи с транспортной реформой.

Сегодня, 20 января, сотрудники кемеровской мэрии сообщили, что в начале февраля нумерация на нескольких маршрутах общественного транспорта будет обновлена. Кроме того, "пазики" заменят автобусами.

‒ Первыми, в начале февраля, автобусы заменят маршрутки на восьми направлениях, ‒ говорится в официальном сообщении.

Так, маршрутка:

  • 3т станет автобусом №85,
  • 7т ‒ автобусом №7;
  • 8т ‒ автобусом №88;
  • 13т ‒ автобусом №13;
  • 31т ‒ автобусом №31;
  • 37т ‒ автобусом №37;
  • 48т ‒ автобусом №48;
  • 83т ‒ автобусом №84.

Подчеркивается, что остальные маршрутные такси сохранят существующую нумерацию до 1 апреля текущего года. Листовки с новой нумерацией будут размещены на остановочных пунктах кузбасской столицы и в салонах общественного транспорта.

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