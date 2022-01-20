Автобусы заменят часть маршруток в Кемерове уже в феврале

Сегодня, 20 января, сотрудники кемеровской мэрии сообщили, что в начале февраля нумерация на нескольких маршрутах общественного транспорта будет обновлена. Кроме того, "пазики" заменят автобусами.

‒ Первыми, в начале февраля, автобусы заменят маршрутки на восьми направлениях, ‒ говорится в официальном сообщении.

Так, маршрутка:

3т станет автобусом №85,

7т ‒ автобусом №7;

8т ‒ автобусом №88;

13т ‒ автобусом №13;

31т ‒ автобусом №31;

37т ‒ автобусом №37;

48т ‒ автобусом №48;

83т ‒ автобусом №84.

Подчеркивается, что остальные маршрутные такси сохранят существующую нумерацию до 1 апреля текущего года. Листовки с новой нумерацией будут размещены на остановочных пунктах кузбасской столицы и в салонах общественного транспорта.