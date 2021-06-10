Автобусы возобновили движение по двум садовым маршрутам в Кемерове

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Дачники снова смогут добраться до своих участков в СНТ «Сухой Искитим» на автобусе. О возобновлении курсирования двух маршрутов общественного транспорта сообщают VSE42.Ru со ссылкой на администрацию областного центра Кузбасса.

Известно, что вновь в городе в среду, 9 июня, начали ездить автобусы под № 145 и 146. Курсируют они как раз до вышеупомянутого СНТ. Ранее их же движение было прекращено из-за ремонта дорожного полотна, по которому транспорту необходимо проезжать по пути следования в СНТ.


Так, время отправления первого автобуса следующее: с остановки «Ж.Д. Вокзал» отправления происходят в: 8:00, 10:00, 13:50, 17:00, 19:00; отправления автобуса с остановки «С.О. Сухой Искитим» производятся: 9:00, 11:00, 14:50, 18:00, 20:00.


Второй автобус начинает свое отправление: с остановки «Д.П. Комсомольский»: 9:00, 10:40, 16:20, 18:00, 19:40; от остановки «С.О. Сухой Искитим»: 9:50, 11:30, 17:10, 18:50, 20:30.


Напомним, что ранее стало известно о том, что расписание пассажирского транспорта изменится в Кемерове на два дня. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайт.

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