Автобусы возобновили движение по двум садовым маршрутам в Кемерове

Известно, что вновь в городе в среду, 9 июня, начали ездить автобусы под № 145 и 146. Курсируют они как раз до вышеупомянутого СНТ. Ранее их же движение было прекращено из-за ремонта дорожного полотна, по которому транспорту необходимо проезжать по пути следования в СНТ.

Так, время отправления первого автобуса следующее: с остановки «Ж.Д. Вокзал» отправления происходят в: 8:00, 10:00, 13:50, 17:00, 19:00; отправления автобуса с остановки «С.О. Сухой Искитим» производятся: 9:00, 11:00, 14:50, 18:00, 20:00.

Второй автобус начинает свое отправление: с остановки «Д.П. Комсомольский»: 9:00, 10:40, 16:20, 18:00, 19:40; от остановки «С.О. Сухой Искитим»: 9:50, 11:30, 17:10, 18:50, 20:30.

Напомним, что ранее стало известно о том, что расписание пассажирского транспорта изменится в Кемерове на два дня. Новость с соответствующей информацией публиковалась на нашем сайт.