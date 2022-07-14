Автобусы в праздник развезут новокузнечан до домов после полуночи

В День Металлургов развоз граждан до домов в поздний час будет осуществляться на автобусах. Так, пункт отправки общественного транспорта – ТЦ "Планета".
Изменения в вечернем расписании в предстоящую субботу, 16 июля, затронут сразу 16 популярных городских паршрутов:
- №27 "Челюскина – Планета",
- №66 "Лизы Чайкиной – Промышленная",
- №80 "Вокзал – Лента",
- №81 "Вокзал – Молодость Запсиба",
- №87 "Лента – Абашево",
- №17 "13 Микрорайон – Веры Соломиной",
- №25 "18 квартал – Левый Берег",
- №345 "Абашево – Ярославская".
Кроме того, часть вечерних графиков у этих маршрутов будет перенесена на более позднее время. Отмечается, что автобусы будут и на остановках "ДОЗ", а также "Рембыттехнике".
По окончанию праздничного салюта, от остановочного пункта "Рембыттехника" будет организована работа автобусов маршрута №7 "Вокзал – Трест КМС", поедут по две единицы техники в обоих направлениях. А вот уехать жители Новокузнецка смогут и на дополнительных рейсах троллейбусов маршрутов:
- №1 "Ярославская – Октябрьский",
- №2 "Октябрьский – 13 микрорайон".
Для развоза горожан после фестиваля "Кузня-Джаз" после 00:30 от остановки "Советская площадь" в направлении Центрального и Орджникидзевского районов поедут трамваи. Также будут скорректированы графики автобусов:
- №345 "Абашево – Ярославская",
- №70 "Советская площадь – Веры Соломиной",
- №5 "Абашево – Вокзал",
- №87 "Абашево – Лента".
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