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Автобусы в праздник развезут новокузнечан до домов после полуночи

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В южной столице Кузбасса в День Металлургов добраться до своих жилищ местные граждане смогут на автобусах, которые будут ездить по улицам до поздней ночи.

В День Металлургов развоз граждан до домов в поздний час будет осуществляться на автобусах. Так, пункт отправки общественного транспорта ТЦ "Планета".


Изменения в вечернем расписании в предстоящую субботу, 16 июля, затронут сразу 16 популярных городских паршрутов:

  • №27 "Челюскина – Планета",
  • №66 "Лизы Чайкиной – Промышленная",
  • №80 "Вокзал – Лента",
  • №81 "Вокзал – Молодость Запсиба",
  • №87 "Лента – Абашево",
  • №17 "13 Микрорайон – Веры Соломиной",
  • №25 "18 квартал – Левый Берег",
  • №345 "Абашево – Ярославская".

Кроме того, часть вечерних графиков у этих маршрутов будет перенесена на более позднее время. Отмечается, что автобусы будут и на остановках "ДОЗ", а также "Рембыттехнике".


По окончанию праздничного салюта, от остановочного пункта "Рембыттехника" будет организована работа автобусов маршрута №7 "Вокзал – Трест КМС", поедут по две единицы техники в обоих направлениях. А вот уехать жители Новокузнецка смогут и на дополнительных рейсах троллейбусов маршрутов:

  • №1 "Ярославская – Октябрьский",
  • №2 "Октябрьский – 13 микрорайон".

Для развоза горожан после фестиваля "Кузня-Джаз" после 00:30 от остановки "Советская площадь" в направлении Центрального и Орджникидзевского районов поедут трамваи. Также будут скорректированы графики автобусов:

  • №345 "Абашево – Ярославская",
  • №70 "Советская площадь – Веры Соломиной",
  • №5 "Абашево – Вокзал",
  • №87 "Абашево – Лента".
Да!
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