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Автобусы в Новокузнецке "прогуляли" выходы на рейсы

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В южной столице Кузбасса пассажирам подолгу приходится ждать автобус №87, поскольку его выход на маршрут совсем не предсказуем и не зависит от расписания.

Жители южной столицы Кузбасса оказались недовольны тем, что пассажирские автобусы ездят не по графику, а подъезжают к остановкам по типу "когда захочется". Так, по словам автора сообщения, речь идет о транспорте на маршруте №87.

Зачем расписание на остановках, если водители вводят на маршрут"когда захочется". Так и напишите кто хочет уехать с 20.00-22.00 собирайтесь на ост. Лента (15 чел наберется-поеду), (пунктуация и орфография авт. прим. ред.) сокрушился пассажир.

В свою очередь каких-либо комментариев по данному поводу местные чиновники до сих пор не дали.

Да!
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