Жители южной столицы Кузбасса оказались недовольны тем, что пассажирские автобусы ездят не по графику, а подъезжают к остановкам по типу "когда захочется". Так, по словам автора сообщения, речь идет о транспорте на маршруте №87.

– Зачем расписание на остановках, если водители вводят на маршрут"когда захочется". Так и напишите кто хочет уехать с 20.00-22.00 собирайтесь на ост. Лента (15 чел наберется-поеду), (пунктуация и орфография авт. прим. ред.) – сокрушился пассажир.

В свою очередь каких-либо комментариев по данному поводу местные чиновники до сих пор не дали.