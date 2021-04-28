Автобусы в Новокузнецке начнут ездить по летнему расписанию с 1 мая

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Общественный транспорт в южной столице Кузбасса начнет курсировать по графику летнего движения. В городе также появится дополнительный транспорт для пригородных поездок. Работа изменится и на двух городских маршрутах.

Как сообщили в пресс-службе Управления по транспорту и связи администрации города Новокузнецка, изменения в работе общественного транспорта в Новокузнецке произойдут уже 1 мая. В этот день автобусы в городе перейдут на летнее расписание движения.


Таким образом, схема движения будет изменена на следующих маршрутах: № 13 «Абашево — 5-я ферма», № 51 «Вокзал — 23 школа». В первом случае движение автобуса продлят до остановки «Сады Приозерное», а во втором – появится дополнительный автобус, который будет курсировать под № 51С, ездить транспорт будет через ТЦ «Заря», а его остановочным пунктом станет – «Сады Редаково».


Помимо того, местный автопарк будет дополнен автобусами на муниципальных маршрутах: № 6 «Советская пл. — с/о Приозерное»; № 12 «Абашево — с/о Жемчужна»; № 19 «Абашево — Зыряновские сады — Дом рыбака».


Вместе с этим, в городе также транспорт появится и на межмуниципальных маршрутах: № 165С «Новокузнецк — «Сады Подгорное»; № 111 «Дом Творчества — Малая Талда»; № 112 «Дом Творчества — Сметанино»; № 181 «Молодость Запсиба — Казанково»; № 183 «Космонавтов — Сметанино»; № 185 «Космонавтов — Чистая Грива»; № 187 «Космонавтов — Малая Талда».


Отмечается, что дополнительные автобусы появятся и на маршруте № 156, следующем от остановки «Новокузнецк» до остановки «Таргай», и № 162, передвигающемуся от остановки «Новокузнецка» до остановки «Костенково».


В Управлении уточнили, что обновленное расписание общественного транспорта уже скоро будет размещено на остановочных пунктах города и сайте организации.

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