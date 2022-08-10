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Автобусы в Новокузнецке будут ездить по короткой схеме из-за забега

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Жителям Новокузнецка придется подготовиться к тому, что совсем скоро автобусы не будут ездить по некоторым городским улицам. Ограничения будут носить временный характер.

В предстоящую пятницу, 12 августа, на Крепостной горе в Новокузнецке состоится забег "Кузнецкая крепость – 1618". По информации специалистов, спортивное соревнование скажется на движении транспорта.


Так, в этот день с 14:30 до 17:00 пассажирские авто не смогут ездить по улицам Малая и Депутатская, а также по Томскому проезду до кольцевой развязки "Верхняя Островская".


Кроме того, в указанное время автобусы №88 "ЦВТИ – СШМНУ" и №89 "Молодость Запсиба – ЦВТИ" будут ездить по короткой схеме: при движении к остановке "ЦВТИ" им придется доезжать только до остановки "Верхняя островская", а после разворачиваться на перекрестке с круговым движением на Заводском шоссе.

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