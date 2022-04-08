Автобусы в кузбасском городе попали под наблюдение силовиков

Автобус в Таштаголе теперь будут курсировать с автоматизированной информационной системой "ЭРА-ГЛОНАС".
В случае возникновения опасности, сотрудникам Росгвардии будет поступать тревожный сигнал.
– <...> водитель или кондуктор может воспользоваться экстренным вызовом группы задержания, которая получит сигнал с точным местоположением автобуса, – передает пресс-служба ведомства.
Также известно, что данная мера будет принята и в других городах Кузбасса для обеспечения безопасности.
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