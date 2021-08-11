Автобусы в Кузбассе возобновят движение по популярному междугороднему маршруту

Как рассказал на своей странице в социальных сетях глава Прокопьевска Андрей Мамаев, с 10 августа работа маршрута № 155 "Дом ветеранов (г. Прокопьевск) - БТИ - т/ц "МЕТРО" (г.Новокузнецк)" возобновляется. Градоначальник пояснил, что перевозки будет осуществлять ИП Потанин А.М из Новокузнецка.

Ранее кузбассовцам сообщили о прекращении работы маршрута № 155. Это было связано с тем, что у обслуживающего данное направление перевозчика ООО "Любимый город" истек срок дейсвия специальной лицензии. ИП Потанин А.М. будет обслуживать этот маршрут на время открытого конкурса на место нового перевозчика.