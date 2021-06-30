Автобусы с валидаторами начнут курсировать в Кемерове

Согласно данным властей, всего в Кемерово по муниципальному контракту поступило 105 единиц нового транспорта. Все эти автобусы с завода снабжены валидаторами. Эти устройства будут подключены к автоматизированной системе оплаты проезда "Электронный проездной" и позволят совершать оплату самостоятельно.

- Режим работы и количество транспортных средств, запланированных по маршрутам пассажирского транспорта, определены с учетом потребности в перевозках пассажиров для каждого маршрута, - рассказали в администрации Кемерова.

О точных сроках появления автобусов, а также о маршрутах пока не сообщается.

Напомним, аналогичная система начала работать в Новокузнецке после транспортной реформы. Многие жители при этом столкнулись с определенными проблемами из-за валидаторов, а особенность их использования привела к росту количества "зайцев" и крупным потерям для города. Затем власти решили усилить контроль за оплатой проезда, однако методы показались местным жителям грубыми.