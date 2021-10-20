Автобусы с аудиогидами появятся в двух крупных городах Кузбасса

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Культурно-исторические маршруты общественного транспорта начнут курсировать в Кемерове и Новокузнецке в ближайшие дни. Об этом сообщили в администрации регионального правительства.

В четверг, 21 октября, культурно-исторические маршруты с аудиогидами будут запущены в областном центре, а в пятницу, 22 октября, – в южной столице региона. Суть проекта заключается в том, что профессиональные гиды и местные жители будут рассказывать историю городов.


В Кемерове автобус отправится по маршруту №51, связывающему два берега. Окунуться в историю столицы шахтерского края позволит приложение Artefact, а также QR-код, который появится в салоне.

— Всего создано 23 аудиотрека продолжительностью от 5 до 30 минут. Дополнительно экскурсионную атмосферу в некоторых городских автобусах создадут работы кемеровских художников, — говорится в сообщении.

Новокузнечане смогут поучаствовать в экскурсии при помощи того же приложения во время поездок на автобусах №№ 23, 28, 88 и 345.


Также на вокзале и в аэропорту Новокузнецка появится специальная инфографика для трансляции тематических видеороликов.

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