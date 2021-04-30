Автобусы начнут ездить иначе из-за репетиций праздничного парада в Кемерове

4 и 6 мая на участке от улицы Кирова до улицы Красная в Кемерове состоятся репетиции парада. В этой связи в указанные дни часть пассажирского транспорта будет ездить иным маршрутом:

№ 1т, 8т, 16т, 28т, 50т, 83т, 170э будут объезжать указанный участок по улицам Красноармейской и Васильева;

№ 23, 10, 23, 27, 49, 91, 101, 205, 5т, 11т, 15т, 26т, 33т, 37т, 48т, 66т поедут в обход по улице Красноармейской;

№ 51А, 54: пр. Кузнецкий, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий и далее по своим маршрутам;

№ 197э: ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Советский, Университетский мост и далее своим маршрутом.

№7т объедет по улице Ноградской;

№ 168 "Драмтеатр – с.о. Журавли", № 169/177 "ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки", № 176 "Драмтеатр – с.о. Азотовец" отправятся с остановки "ул. Кирова".

Троллейбус №7 поедет только до остановки "Ресо-Гарантия".

С подробностями можно ознакомиться в УЕЗТУ.