Автобусы начнут ездить иначе из-за репетиций праздничного парада в Кемерове

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Схема движения общественного транспорта в кузбасской столице изменится на два дня. Причиной стала подготовка к параду Победы в центре города.

4 и 6 мая на участке от улицы Кирова до улицы Красная в Кемерове состоятся репетиции парада. В этой связи в указанные дни часть пассажирского транспорта будет ездить иным маршрутом:

  • № 1т, 8т, 16т, 28т, 50т, 83т, 170э будут объезжать указанный участок по улицам Красноармейской и Васильева;
  • № 23, 10, 23, 27, 49, 91, 101, 205, 5т, 11т, 15т, 26т, 33т, 37т, 48т, 66т поедут в обход по улице Красноармейской;
  • № 51А, 54: пр. Кузнецкий, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, просп. Кузнецкий и далее по своим маршрутам;
  • № 197э: ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Советский, Университетский мост и далее своим маршрутом.
  • №7т объедет по улице Ноградской;
  • № 168 "Драмтеатр – с.о. Журавли", № 169/177 "ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки", № 176 "Драмтеатр – с.о. Азотовец" отправятся с остановки "ул. Кирова".
  • Троллейбус №7 поедет только до остановки "Ресо-Гарантия".

С подробностями можно ознакомиться в УЕЗТУ.

Да!
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