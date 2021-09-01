Автобусы на нескольких маршрутах в Кемерове будут ходить по измененной схеме

Как говорится в публикации Управления единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ), в силу запланированные корректировки вступят уже с 6 сентября. С того же дня автобусы, следующие по четырем маршрутам – 170э, 171э, 172э и 173э – в городе, начнут курсировать по измененному пути следования.

Единицы общественного транспорта, ходящие по маршруту 170э с сообщением «д.п. «ж.д. Вокзал» – ЖК «Солнечный бульвар», начнут курсировать:

в прямом направлении: д.п. «ж.д. Вокзал», просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Кирова, просп. Советский, ул.50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Октябрьский, ул. Терешковой, Леснополянское шоссе, просп. В. Михайлова, остановка «ЖК «Солнечный бульвар»; в обратном направлении: остановка «ЖК «Солнечный бульвар», просп. В. Михайлова, Леснополянское шоссе, ул. Терешковой, просп. Октябрьский, просп. Советский, ул. Кирова, ул. Дзержинского, просп. Ленина, д.п. «ж.д. Вокзал».

Транспорт, передвигающийся по схеме движения № 171э с сообщением «д.п. «Комсомольский» – ЖК «Солнечный бульвар», следовать будет следующим образом:

в прямом направлении: д.п. «Комсомольский», просп. Комсомольский, ул. Марковцева, просп. Ленинградский, просп. Октябрьский, бульвар Строителей, просп. Ленина, ул. Терешковой, Леснополянское шоссе, просп. В. Михайлова, остановка «ЖК «Солнечный бульвар»; в обратном направлении: остановка «ЖК «Солнечный бульвар», просп. В. Михайлова, Леснополянское шоссе, ул. Терешковой, просп. Ленина, бульвар Строителей, просп. Октябрьский, просп. Ленинградский, ул. Марковцева, просп. Комсомольский, д.п. «Комсомольский».

Маршрут № 172э с сообщением «д.п. «Центральный» – ЖК «Солнечный бульвар» будет пролегать через:

в прямом направлении: д.п. «Центральный», просп. Ленина, ул. Терешковой, Леснополянское шоссе, просп. В. Михайлова, остановка ЖК «Солнечный бульвар»; в обратном направлении: остановка ЖК «Солнечный бульвар», просп. В. Михайлова, Леснополянское шоссе, ул. Терешковой, просп. Ленина, д.п. «Центральный».

Экспресс с сообщением «ДК Шахтеров – ЖК «Солнечный бульвар» – 173 – будет двигаться:

в прямом направлении: остановка «ДК Шахтеров», просп. Шахтеров, ул. Терешковой, Леснополянское шоссе, просп. В. Михайлова, остановка «ЖК «Солнечный бульвар»; в обратном направлении: остановка «ЖК «Солнечный бульвар», просп. В. Михайлова, Леснополянское шоссе, ул. Терешковой, просп. Шахтеров, остановка «Сельская больница», просп. Шахтеров, остановка «ДК Шахтеров».

Все вопросы по организации движения общественного транспорта в городе жители Кемерова могут задать, обратившись непосредственно в УЕЗТУ.