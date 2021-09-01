Автобусы на нескольких маршрутах в Кемерове будут ходить по измененной схеме

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Четыре экспресс-маршрута в областной столице Кузбасса сменят схему движения. О грядущих изменениях предупредили в УЕЗТУ.

Как говорится в публикации Управления единого заказчика транспортных услуг (УЕЗТУ), в силу запланированные корректировки вступят уже с 6 сентября. С того же дня автобусы, следующие по четырем маршрутам – 170э, 171э, 172э и 173э – в городе, начнут курсировать по измененному пути следования.


  • Единицы общественного транспорта, ходящие по маршруту 170э с сообщением «д.п. «ж.д. Вокзал» – ЖК «Солнечный бульвар», начнут курсировать:
  1. в прямом направлении: д.п. «ж.д. Вокзал», просп. Ленина, ул. Дзержинского, ул. Кирова, просп. Советский, ул.50 лет Октября, ул. Васильева, ул. Красная, просп. Октябрьский, ул. Терешковой, Леснополянское шоссе, просп. В. Михайлова, остановка «ЖК «Солнечный бульвар»;
  2. в обратном направлении: остановка «ЖК «Солнечный бульвар», просп. В. Михайлова, Леснополянское шоссе, ул. Терешковой, просп. Октябрьский, просп. Советский, ул. Кирова, ул. Дзержинского, просп. Ленина, д.п. «ж.д. Вокзал».
  • Транспорт, передвигающийся по схеме движения № 171э с сообщением «д.п. «Комсомольский» – ЖК «Солнечный бульвар», следовать будет следующим образом:
  1. в прямом направлении: д.п. «Комсомольский», просп. Комсомольский, ул. Марковцева, просп. Ленинградский, просп. Октябрьский, бульвар Строителей, просп. Ленина, ул. Терешковой, Леснополянское шоссе, просп. В. Михайлова, остановка «ЖК «Солнечный бульвар»;
  2. в обратном направлении: остановка «ЖК «Солнечный бульвар», просп. В. Михайлова, Леснополянское шоссе, ул. Терешковой, просп. Ленина, бульвар Строителей, просп. Октябрьский, просп. Ленинградский, ул. Марковцева, просп. Комсомольский, д.п. «Комсомольский».
  • Маршрут № 172э с сообщением «д.п. «Центральный» – ЖК «Солнечный бульвар» будет пролегать через:
  1. в прямом направлении: д.п. «Центральный», просп. Ленина, ул. Терешковой, Леснополянское шоссе, просп. В. Михайлова, остановка ЖК «Солнечный бульвар»;
  2. в обратном направлении: остановка ЖК «Солнечный бульвар», просп. В. Михайлова, Леснополянское шоссе, ул. Терешковой, просп. Ленина, д.п. «Центральный».
  • Экспресс с сообщением «ДК Шахтеров – ЖК «Солнечный бульвар» – 173 – будет двигаться:
  1. в прямом направлении: остановка «ДК Шахтеров», просп. Шахтеров, ул. Терешковой, Леснополянское шоссе, просп. В. Михайлова, остановка «ЖК «Солнечный бульвар»;
  2. в обратном направлении: остановка «ЖК «Солнечный бульвар», просп. В. Михайлова, Леснополянское шоссе, ул. Терешковой, просп. Шахтеров, остановка «Сельская больница», просп. Шахтеров, остановка «ДК Шахтеров».

Все вопросы по организации движения общественного транспорта в городе жители Кемерова могут задать, обратившись непосредственно в УЕЗТУ.

Иллюстрация: УЕЗТУ

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