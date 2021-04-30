Автобусы на двух маршрутах в Новокузнецке начнут курсировать по измененному графику

Изменения в расписании, а также графике работы указанных маршрутов обусловлены решением Межведомственной комиссии по безопасности пассажирских перевозок.

Таким образом, по результатам соответствующих мероприятий специалисты пришли к мнению, что в городе необходимо перераспределить объем транспортной работы, вследствие чего количество рейсов на маршруте № 11(18 квартал – 13 микрорайон – 18 квартал) было уменьшено на 5 рейсов. На маршруте № 80(Вокзал – Лента (Новоильинский район)) ситуация обратная – там рейсы добавили: прирост составляет 2 поездки транспорта в пиковое время.

Описанные выше изменения вступят в силу уже с 1 мая текущего года. Подробное расписание можно уточнить на сайте УТиС.