Автобусы до одного из районов Кемерова начнут ходить чаще

Соответствующую информацию предоставили городские власти в ответ на жалобу местной жительницы об отсутствии транспорта, ездящего в указанный район города.

Горожанка в своем сообщении негодует из-за того, что пассажирам, пользующимся общественным транспортом приходится «набиваться как селедка в бочке», пытаясь уехать в Кировский вечером.

Проблему, как отметили в ответе, решат за счет поступления 15 новых автобусов большой вместимости. По данным МБУ «УЕЗТУ», прибудут они в Кузбасс уже в июне этого года.

В этой связи, как уточняется в сообщении властей на платформе "Кузбасс Онлайн", интервал хождения автобуса под № 51 изменится – горожанам до прибытия следующего транспорта ждать придется 7-10 минут.