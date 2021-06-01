Автобусы до одного из районов Кемерова начнут ходить чаще

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Изменения произойдут в работе общественного транспорта в кузбасской столице в июне текущего года. В городе прибавится количество автобусов, курсирующих до Кировского района.

Соответствующую информацию предоставили городские власти в ответ на жалобу местной жительницы об отсутствии транспорта, ездящего в указанный район города.


Горожанка в своем сообщении негодует из-за того, что пассажирам, пользующимся общественным транспортом приходится «набиваться как селедка в бочке», пытаясь уехать в Кировский вечером.


Проблему, как отметили в ответе, решат за счет поступления 15 новых автобусов большой вместимости. По данным МБУ «УЕЗТУ», прибудут они в Кузбасс уже в июне этого года.


В этой связи, как уточняется в сообщении властей на платформе "Кузбасс Онлайн", интервал хождения автобуса под № 51 изменится – горожанам до прибытия следующего транспорта ждать придется 7-10 минут.

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