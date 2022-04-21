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Автобусный маршрут до Казахстана появятся в Кузбассе

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Новый международный автобусный маршрут, который соединит Россию и Казахстан, начнет действовать на территории Кузбасса с 27 апреля. Отмечается, что Рейсы будут отправляться из Междуреченска и следовать до Караганды.

Так, по данным ГПК "Пассажиравтотранс" новый маршрут будет перевозить граждан из одной страны в другую каждую неделю. Согласно расписанию, в среду и субботу транспорт будет покидать Междуреченск в 8:20 по местному времени. При этом во время поездки запланировано несколько остановок: в Мысках (9:00), Новокузнецке (10:35), Ленинске-Кузнецком (13:05).


В караганде автобус с пассажирами должен оказаться на следующий день в 12:40 по местному времени.


А вот Караганду транспорт будет покидать по понедельникам и четвергам в 11:00. На территории Казахстана предусмотрены остановки в Павлодаре, Экибастузе, Нур-Султане и Темиртау.


Что касается стоимости таких путешествий, то она достигает 4 670 рублей для взрослых граждан и бесплатно для детей до 5 лет.

Да!
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