Автобусная остановка стала поводом для жалоб кемеровчан

Автобусная остановка на проспекте Шахтеров, 45, которая расположена неподалеку от территориального управления Рудничного района, вызвала недоумение у жителей областного центра своим видом.

– Это пи… Толчок на трассе выглядит и то лучше, – прокомментировал автор фотографию.

На опубликованном кадре можно заметить, что скромный металлический павильон расположен возле точки придорожного кафе. Предположительно, кемеровчан не устроил размер остановки, а также ее неприглядный внешний вид на фоне других "современных" зон ожидания транспорта в городе.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кемеровские власти рассказали о судьбе остановок "по требованию".