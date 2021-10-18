На кадрах видно, как транспортное средство стремительно катится назад, а следом за ним бежит водитель.
‒ Догоняй, догоняй! Сейчас в стену вмажется, ‒ прокомментировали снявшие видео очевидцы.
Автобус едва не задевает стоящий рядом автомобиль, однако мужчина успевает запрыгнуть в салон и остановить машину.
‒ В Новокузнецке от водителя сбежал синий автобус. Все целы, ‒ сообщил автор поста.
Комментаторы отметили, что мужчина мог забыть поставить автобус на ручной тормоз, что привело к возникновению данной ситуации.
Видео: Instagram / ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК
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