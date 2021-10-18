Автобус в Новокузнецке "сбежал" от своего водителя

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Фото:  

Очевидцы запечатлели на камеру момент самопроизвольного движения автобуса в южной столице Кузбасса.

На кадрах видно, как транспортное средство стремительно катится назад, а следом за ним бежит водитель.

‒ Догоняй, догоняй! Сейчас в стену вмажется, ‒ прокомментировали снявшие видео очевидцы.

Автобус едва не задевает стоящий рядом автомобиль, однако мужчина успевает запрыгнуть в салон и остановить машину.

‒ В Новокузнецке от водителя сбежал синий автобус. Все целы, ‒ сообщил автор поста.

Комментаторы отметили, что мужчина мог забыть поставить автобус на ручной тормоз, что привело к возникновению данной ситуации.

Видео: Instagram / ЧП|ДТП НОВОКУЗНЕЦК

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