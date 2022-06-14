Автобус столкнулся с трамваем на проспекте в Новокузнецке

Новокузнечане поделились в социальных сетях снимком, на котором запечатлены последствия автоаварии на проспекте Кузнецкстроевском. Судя по фото, произошло столкновение трамвая и автобуса.
Корреспондент AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы выяснить детали ДТП. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось накануне, 13 июня, в 11:10. По предварительным данным, водитель автобуса, двигаясь по перекрестку на "зеленый", не уступил дорогу трамваю.
Пострадавших нет, причинен материальный ущерб.
Фото: ВКонтакте / Новокузнецк ОНЛАЙН
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