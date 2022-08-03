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Автобус столкнулся с кроссовером на кемеровском проспекте

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Фото:  

ДТП с участием общественного транспорта произошло в Центральном районе кузбасской столицы.

Накануне, 2 августа, в социальных сетях появился снимок, на котором кемеровчане запечатлели последствия автоаварии. Судя по фото, случилось столкновение белой иномарки и пассажирского автобуса. Остальным автомобилям пришлось объезжать оставшиеся на проезжей части транспортные средства.


Чтобы выяснить подробности инцидента, корреспондент AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД. По официальной информации, ДТП случилось вечером 1 августа. Водитель автобуса, 52-летний мужчина, при возникновении опасности для движения не предпринял мер к снижению скорости. В результате этого в районе дома №34 по проспекту Ленина автомобилист столкнулся с машиной Volkswagen под управлением 60-летней женщины.


ДТП обошлось без пострадавших.

Фото:  
Да!
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