Автобус столкнулся с кроссовером на кемеровском проспекте

Накануне, 2 августа, в социальных сетях появился снимок, на котором кемеровчане запечатлели последствия автоаварии. Судя по фото, случилось столкновение белой иномарки и пассажирского автобуса. Остальным автомобилям пришлось объезжать оставшиеся на проезжей части транспортные средства.
Чтобы выяснить подробности инцидента, корреспондент AVOKADO обратился в кемеровскую ГИБДД. По официальной информации, ДТП случилось вечером 1 августа. Водитель автобуса, 52-летний мужчина, при возникновении опасности для движения не предпринял мер к снижению скорости. В результате этого в районе дома №34 по проспекту Ленина автомобилист столкнулся с машиной Volkswagen под управлением 60-летней женщины.
ДТП обошлось без пострадавших.
Загрузка комментариев