Автобус с пассажирами в Новокузнецке сбил пожилую женщину

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Жители южной столицы Кузбасса сообщили о наезде общественного транспорта на горожанку. Корреспондент AVOKADO выяснил подробности в кузбасской ГИБДД.

Пользователи социальных сетей сообщили, что накануне, 4 мая, в Новокузнецке произошло ДТП с участием пешехода.

‒ Автобус 87 сбил бабушку, скорая приехала через пять минут, ‒ заявили новокузнечане.

Журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось около 12:50 на проспекте Архитекторов. Водитель автобуса, двигавшийся в сторону улицы Косыгина со стороны проспекта Авиаторов, совершил наезд на 64-летнюю горожанку. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате резкого торможения, некоторые пассажиры общественного транспорта упали.


В ДТП пострадал пешеход и 51-летняя пассажирка автобуса, рассказали корреспонденту AVOKADO в региональной ГИБДД. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Да!
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