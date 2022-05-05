Автобус с пассажирами в Новокузнецке сбил пожилую женщину

Пользователи социальных сетей сообщили, что накануне, 4 мая, в Новокузнецке произошло ДТП с участием пешехода.

‒ Автобус 87 сбил бабушку, скорая приехала через пять минут, ‒ заявили новокузнечане.

Журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось около 12:50 на проспекте Архитекторов. Водитель автобуса, двигавшийся в сторону улицы Косыгина со стороны проспекта Авиаторов, совершил наезд на 64-летнюю горожанку. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате резкого торможения, некоторые пассажиры общественного транспорта упали.

В ДТП пострадал пешеход и 51-летняя пассажирка автобуса, рассказали корреспонденту AVOKADO в региональной ГИБДД. Все обстоятельства инцидента выясняются.