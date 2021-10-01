Автобус с пассажирами перевернулся после ДТП в кузбасском городе

1
Фото:  

В одном из городов Кемеровской области произошло столкновение двух автомобилей, одним из которых оказался автобус. Момент ДТП попал на видео. Некоторые подробности инцидента редакции AVOKADO сообщили в ГИБДД Кузбасса.

Установлено, что авария с участием легкового автомобиля Honda и автобуса Ford произошла 1 октября примерно в 07:30 в городе Белово на пересечении улиц Юбилейная и Советская. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что при столкновении удар пришел в заднюю часть автобуса, из-за чего тот перевернулся.


По данным правоохранителей, в момент аварии в более габаритном автомобиле находились четыре человека, включая водителя. В салоне Honda был один человек. После ДТП за медицинской помощью обратился один человек, который был пассажиром автобуса.


Отмечается, что автомобиль Ford не является рейсовым и не относится к общественному транспорту.


В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29658

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined