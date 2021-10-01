Автобус с пассажирами перевернулся после ДТП в кузбасском городе

Установлено, что авария с участием легкового автомобиля Honda и автобуса Ford произошла 1 октября примерно в 07:30 в городе Белово на пересечении улиц Юбилейная и Советская. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что при столкновении удар пришел в заднюю часть автобуса, из-за чего тот перевернулся.

По данным правоохранителей, в момент аварии в более габаритном автомобиле находились четыре человека, включая водителя. В салоне Honda был один человек. После ДТП за медицинской помощью обратился один человек, который был пассажиром автобуса.

Отмечается, что автомобиль Ford не является рейсовым и не относится к общественному транспорту.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.