Автобус с пассажирами перевернулся на кузбасской трассе

0
Фото:  

В минувший четверг, 19 ноября, на кузбасской трассе произошло ДТП с участием служебного автобуса, который съехал с дороги и перевернулся на бок. В УГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO сообщили подробности происшествия.

Фотография с места опрокидывания транспорта появилась в сообществе во "ВКонтакте". Очевидец прикрепил к посту кадр с перевернутым автобусом и указал, что ДТП произошло на трассе возле въезда в Белово.


Представители правоохранительных органов рассказали интернет-журналу, что на момент падения, которое зафиксировано около 17:30 по местному времени, в служебном транспорте находились семь человек. Ни один пассажир не пострадал. Причинен материальный ущерб.

– 52-летний водитель "ПАЗ" не выбрал безопасную скорость движения при неблагоприятных погодных условиях, из-за чего не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где опрокинулся на бок, – указал собеседник.

В УГИБДД Кузбасса напомнили водителям о необходимости выбирать скорость движения с учетом конкретных дорожных и погодных условий. Во время езды автолюбителям следует избегать резких маневров.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/31161

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined