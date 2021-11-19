Автобус с пассажирами перевернулся на кузбасской трассе

Фотография с места опрокидывания транспорта появилась в сообществе во "ВКонтакте". Очевидец прикрепил к посту кадр с перевернутым автобусом и указал, что ДТП произошло на трассе возле въезда в Белово.

Представители правоохранительных органов рассказали интернет-журналу, что на момент падения, которое зафиксировано около 17:30 по местному времени, в служебном транспорте находились семь человек. Ни один пассажир не пострадал. Причинен материальный ущерб.

– 52-летний водитель "ПАЗ" не выбрал безопасную скорость движения при неблагоприятных погодных условиях, из-за чего не справился с управлением и съехал с дороги в кювет, где опрокинулся на бок, – указал собеседник.

В УГИБДД Кузбасса напомнили водителям о необходимости выбирать скорость движения с учетом конкретных дорожных и погодных условий. Во время езды автолюбителям следует избегать резких маневров.