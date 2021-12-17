Автобус с пассажирами из-за мороза застрял на кузбасской трассе

Происшествие произошло в районе автомобильной дороги "Панфилово — Крапивинский". Известно, что общественный транспорт с пассажирами следовал по маршруту "с. Барачаты — пгт. Зеленогорский", однако добраться до конечной точки ему не удалось. Во время пути у автобуса при температуре -25 °C перемерз топливный насос.

Стражи закона заметили авто с людьми около 9:00 по местному времени. Полицейские остановили

попутный автобус, где люди смогли согреться. Сломавшийся транспорт эвакуирован на стоянку.