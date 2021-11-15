Автобус с людьми застрял в сугробе на кузбасской трассе

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Пользователи Сети рассказали в сообществе о плохой уборке снега на проезжей части в кузбасской городе, из-за чего пассажирский автобус с людьми застрял в сугробе.

О происшествии жительница Ленинска-Кузнецкого написала в паблике во "ВКонтакте". Она отметила, что пассажирский транспорт с людьми во время пути застрял в снегу.

– Когда уже нормально почистят снег в деревнях, вообще безобразие какое-то, поехала на учебу и автобус застрял и теперь не может выехать, куда нужно обращаться что б нормально почистили дороги, ужас какой-то, в этих сугробах утонуть можно (пункт. и орфография авт. прим. ред.), – сокрушилась девушка в Сети.

Комментаторы предложили возмущенной горожанке связаться с представителями местной администрации. Однако некоторые заявили, что в таких случаях следует обратиться к "Богу" или взять ситуацию в свои руки и разгрести снег.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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