Автобус с людьми застрял в сугробе на кузбасской трассе

О происшествии жительница Ленинска-Кузнецкого написала в паблике во "ВКонтакте". Она отметила, что пассажирский транспорт с людьми во время пути застрял в снегу.

– Когда уже нормально почистят снег в деревнях, вообще безобразие какое-то, поехала на учебу и автобус застрял и теперь не может выехать, куда нужно обращаться что б нормально почистили дороги, ужас какой-то, в этих сугробах утонуть можно (пункт. и орфография авт. прим. ред.), – сокрушилась девушка в Сети.

Комментаторы предложили возмущенной горожанке связаться с представителями местной администрации. Однако некоторые заявили, что в таких случаях следует обратиться к "Богу" или взять ситуацию в свои руки и разгрести снег.