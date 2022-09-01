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Автобус и "ГАЗель" столкнулись у остановки на проспекте в Кемерове

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Фото:  

Очевидец сообщил журналисту AVOKADO о ДТП, произошедшем в Кемерове в час пик.

Сегодня, 1 сентября, в редакцию интернет-журнала AVOKADO обратился кемеровчанин, ставший свидетелем столкновения маршрутного такси и автомобиля ”ГАЗель" на проспекте Ленина. По словам горожанина, инцидент произошел около 18:20 на остановке “Стоматологическая клиника Улыбка“. На предоставленных очевидцем фотографиях видно, что в ДТП участвовал автобус маршрута №15.

– Когда я подошел на место пассажиров в "пазике" уже не было. У "ГАЗели" разбито заднее стекло. А потом и реанимация подлетела с сиреной, – рассказал мужчина в беседе с журналистом AVOKADO.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: AVOKADO

Да!
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