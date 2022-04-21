Автоавария произошла у стен кемеровского суда

По данным стражей закона, авария произошла 19 апреля в 16:45 на проспекте Притомском у дома №2, где расположен кемеровский Кассационный суд. Участниками инцидента стали 29-летний водитель Chevrolet Cruze и 60-летний автомобилист за рулем Kia Rio.

– Водитель Kia Rio двигался по проспекту Притомский и на регулируемом пересечении выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с Chevrolet Cruze, – раскрыли подробности в городской ГИБДД.

Травмы получила 51-летняя женщина, которая находилась на пассажирском сидении Chevrolet. Сейчас она находится на амбулаторном лечении.