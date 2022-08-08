Автоавария произошла на парковке у стен кемеровского ТЦ

В сообществе с кемеровскими новостями во "ВКонтакте" появилась информация, что сегодня в понедельник, 8 августа на парковке у стен ТЦ "Радуга" около 11:25 по местному времени произошло небольшое ДТП.

На кадрах видно, что белая иномарка Renault допустила контакт с квасным авто. Существенного урона в результате столкновения никто не получил. В ГИБДД сигнал об аварии не поступал. Можно предположить, что автомобилисты разобрались во всем самостоятельно, не привлекая правоохранительные органы.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что легковушка въехала в трамвай в Кемерове.