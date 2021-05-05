Авиационная группа ВВС РФ впервые исполнит шоу в небе над городами Кузбасса

Авиашоу высшего пилотажа впервые пройдет в небе над городами шахтерского края: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Ленинск-Кузнецк.
Мероприятие сотоится в июля, а участвовать будут до шести истребителей военно-воздушных сил России.
– Мероприятие запланировано с участием пилотажной группы Военно-воздушных сил России "Стрижи" в количестве до шести самолетов. Полеты запланированы в воздушном пространстве пяти городов Кузбасса, – сообщили ТАСС в министерстве транспорта Кузбасса.
В настоящий момент точные даты проведения шоу не раскрываются, а программа мероприятия уточняется. Событие приурочено к празднованию 300-летия начала промышленного освоения Кузбасса. Основные праздничные события запланированы на 6 июля.
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