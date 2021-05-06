Авиасообщение с Египтом может возобновиться в России летом

Как стало известно «Интерфаксу», расписание рейсов из России в Египет будет сформировано до конца текущего месяца. А сами перелеты могут начаться уже в июне. Помимо того, компании сейчас согласуют слоты, маршруты, а также договоренности с участниками туристического рынка и продажи билетов.

Также уточняется, что Египет уже выполнил условия со своей стороны. В них же входило оснащение терминалов и подготовка персонала согласно всем требования российской авиационной безопасности (САБ).

Помимо того, отмечается, что на территории аэропортов в Египте за подготовками самолетов российских авиакомпаний к вылетам будут следить специалисты из аэропортов России.