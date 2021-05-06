Авиасообщение с Египтом может возобновиться в России летом

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Источник из российской авиакомпании сообщил журналистам федерального издания о скором возобновлении авиаперелетов из России в Египет. Техническая подготовка к первым рейсам уже завершилась.

Как стало известно «Интерфаксу», расписание рейсов из России в Египет будет сформировано до конца текущего месяца. А сами перелеты могут начаться уже в июне. Помимо того, компании сейчас согласуют слоты, маршруты, а также договоренности с участниками туристического рынка и продажи билетов.


Также уточняется, что Египет уже выполнил условия со своей стороны. В них же входило оснащение терминалов и подготовка персонала согласно всем требования российской авиационной безопасности (САБ).


Помимо того, отмечается, что на территории аэропортов в Египте за подготовками самолетов российских авиакомпаний к вылетам будут следить специалисты из аэропортов России.

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