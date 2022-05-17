Авиарейсы из Новосибирска в Новокузнецк станут ежедневными

Вылеты по направлению Новосибирск – Новокузнецк будут запущены с 30 мая. Отмечается, что количество рейсов возрастет от четырех до семи в неделю.

Согласно расписанию, отправка воздушного судна из сибирской столицы запланирована в 10:50, а из Новокузнецка – в 12:25 по местному времени. Примерное время полета – один час. Продлится подобная ежедневная полетная программа до конца августа, передает ООО "Аэрокузбасс".

Все рейсы будут выполняться на самолетах Embraer 170, вместимость каждого из них – 78 кресел.