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Авиагруппа "Стрижи" показала Кемерово с высоты птичьего полета

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Фото:  

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" продемонстрировала в Сети кадры с выступления над областным центром Кузбасса.

Команда авиагруппы "Стрижи" рассказала в социальных сетях о своих выступлениях в Кузбассе. За два дня пилоты совершили демонстрационные полеты над Кемеровом, Новокузнецком и Полысаевом. Как отметили сами участники группы, прилет в регион оставил у них теплые впечатления.

‒ Мы благодарны Вам, дорогие Кузбассовцы, за ваше радушие и теплоту сердец! ‒ гласит обращение в официальном Telegram-канале "Стрижей".

Кроме того, авиагруппа поделилась кадрами, снятыми во время выступления над административным центром региона. На видео оказался запечатлен Кемерово с высоты птичьего полета. Примечательно, что часть кадров была сделана прямо из кабины истребителя.

Видео: Telegram / АГВП "СТРИЖИ"

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