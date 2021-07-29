Август в Кузбассе начнется с сухой и жаркой погоды после июльской прохлады

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра спрогнозировали погоду на ближайшие дни. По их данным, жара +30°C вернется уже в начале следующей недели.

По информации синоптиков, предстоящей ночью, 30 июля, в Кемерове будет +10,+12°C, днем +24,+26°C. В целом по области ожидается +8,+13°C в ночное время и +22,+27°C — в дневное.

— Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы, ночью и утром местами туманы, — говорится в сообщении.

В выходные будет держаться примерно такая же температура, однако вероятность дождей будет уменьшаться. В понедельник, 2 августа, метеорологи прогнозируют возвращение жары: в светлое время суток +25,+30°C, в темное — +12,+17°C. Во вторник дневная температура может достигать по региону +31°C. Зонты можно будет оставить дома.

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