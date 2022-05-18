Аварийный участок дороги возле подъезда дома возмутил кузбассовцев

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Жители кузбасского города возмутились полуразрушенной территорией у дома, по которой каждый день вынуждены проходить взрослые и дети, рискуя своим здоровьем.

Жительница Ленинска-Кузнецкого в Сети сообщила об опасном участке у дома №13 на проспекте Текстильщиков, который, с ее слов, находится в аварийном состоянии.

По адресу пр. Текстильщиков 13 возле 7 подъезда в аварийном состоянии находится пространство вокруг люка канализации. Бегают крысы, могут травмироваться дети и взрослые, указала рассказчица.

При этом в таком виде территория пребывает не один день, поскольку асфальтированное покрытие начало стремительно разрушаться еще несколько лет назад. С каждым годом ситуация ухудшается, заключила горожанка.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовец оказался обеспокоен тем, что на тропинке, по которой дети каждый день спешат в школу, появилась смертельная опасность в виде открытого колодца.

ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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