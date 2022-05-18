Аварийный участок дороги возле подъезда дома возмутил кузбассовцев

Жительница Ленинска-Кузнецкого в Сети сообщила об опасном участке у дома №13 на проспекте Текстильщиков, который, с ее слов, находится в аварийном состоянии.

– По адресу пр. Текстильщиков 13 возле 7 подъезда в аварийном состоянии находится пространство вокруг люка канализации. Бегают крысы, могут травмироваться дети и взрослые, – указала рассказчица.

При этом в таком виде территория пребывает не один день, поскольку асфальтированное покрытие начало стремительно разрушаться еще несколько лет назад. С каждым годом ситуация ухудшается, заключила горожанка.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовец оказался обеспокоен тем, что на тропинке, по которой дети каждый день спешат в школу, появилась смертельная опасность в виде открытого колодца.