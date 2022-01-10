Аварийный столб под электрическим напряжением испугал кузбассовцев

Житель деревни Вознесенская в Тисульском районе Кемеровской области обратил внимание на аварийный столб возле дома Весенняя, 39. По его словам, около двух лет назад специалисты подтвердили, что объект потенциально опасен, однако никаких мер по его ликвидации с тех пор не было принято.

– Каждый год говорят по теплу поменяют и так уже 2 лета прошло и ни чего не изменилось. Освещения по улице к этому дому нет! По главной стоит один столб и всё,толку нет.С фонариком до дома добираются. , – подчеркнул подписчик сообщества во "ВКонтакте".

Автор поста обеспокоился, что когда-нибудь высотная конструкция рухнет, из-за чего могут пострадать люди.