Аварийный столб навис над крышей беловчанки

На платформе "Кузбасс Онлайн" беловчанка сообщила, что над жилищем на улице 1-я Заречная, 206, нависла серьезная опасность. Речь идет о скосившемся обесточенном столбе, который, по ее словам, "с каждым днем все больше наклоняется в сторону нашего дома". Способствует его расшатыванию и ветер.

При этом специалисты якобы никаким образом на аварийны объект не реагируют.

– <...> кроме обещаний ничего не говорят, звоним на протяжении 3х месяцев, просьба решить уже эту наболевшую проблему! – сокрушилась женщина.

Ответ последовал от администратора интернет-платформы. Специалист указал, что сообщение принято в работу и направлено ответственным лицам. О результатах проверки будет сообщено дополнительно в течение 14 рабочих дней.