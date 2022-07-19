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Аварийный столб навис над крышей беловчанки

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В кузбасском городе жительница частного дома вынуждена жить в страхе из-за того, что рядом с ее жилищем расположен аварийный столб, который может рухнуть в любой момент.

На платформе "Кузбасс Онлайн" беловчанка сообщила, что над жилищем на улице 1-я Заречная, 206, нависла серьезная опасность. Речь идет о скосившемся обесточенном столбе, который, по ее словам, "с каждым днем все больше наклоняется в сторону нашего дома". Способствует его расшатыванию и ветер.


При этом специалисты якобы никаким образом на аварийны объект не реагируют.

<...> кроме обещаний ничего не говорят, звоним на протяжении 3х месяцев, просьба решить уже эту наболевшую проблему! сокрушилась женщина.

Ответ последовал от администратора интернет-платформы. Специалист указал, что сообщение принято в работу и направлено ответственным лицам. О результатах проверки будет сообщено дополнительно в течение 14 рабочих дней.

Да!
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