+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Аварийный мост с гнилыми бревнами встревожил прохожих в Кузбассе

0
Фото:  

В кузбасском городе ветхий мост через реку обеспокоил прохожих, которые уверяют, что бревна конструкции давно прогнили и ходить по ней весьма не безопасно, но приходится.

На платформе "Кузбасс Онлайн" прокопчанка опубликовала жалобу на ветхий пешеходный мост через реку Аба, которому, по ее мнению, требуется незамедлительный капитальный ремонт. Также ее обеспокоил тот факт, что "на носу" первое сентября, а значит в скором времени всем ученикам придется идти в школы по опасной конструкции, бревна которой практически полностью прогнили.

– Бревна прогнили, перила не огорожены. Вот такой небезопасный мост, вес дырявый и шатающийся, по которому ходят и даже дети, мост в сторону ж/д вокзала. Примите меры, кто несет ответственность? – сказала горожанка.

На обращение отреагировал администратор ресурса. Он указал, что сообщение принято в работу и уже перенаправлено специалистам. Ответ по ситуации будет предоставлен в течении 14 рабочих дней.

Фото: "Кузбасс Онлайн"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38842

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined