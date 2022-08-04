Аварийный мост с гнилыми бревнами встревожил прохожих в Кузбассе

На платформе "Кузбасс Онлайн" прокопчанка опубликовала жалобу на ветхий пешеходный мост через реку Аба, которому, по ее мнению, требуется незамедлительный капитальный ремонт. Также ее обеспокоил тот факт, что "на носу" первое сентября, а значит в скором времени всем ученикам придется идти в школы по опасной конструкции, бревна которой практически полностью прогнили.

– Бревна прогнили, перила не огорожены. Вот такой небезопасный мост, вес дырявый и шатающийся, по которому ходят и даже дети, мост в сторону ж/д вокзала. Примите меры, кто несет ответственность? – сказала горожанка.

На обращение отреагировал администратор ресурса. Он указал, что сообщение принято в работу и уже перенаправлено специалистам. Ответ по ситуации будет предоставлен в течении 14 рабочих дней.