Аварийный козырек в Белове взволновал чиновников

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В кузбасском городе жители многоквартирного дома на протяжении нескольких месяцев бились за то, чтобы специалисты демонтировали опасную конструкцию, нависшую над их головами, но безуспешно. Теперь в дело вступили власти.

Речь идет о городе Белово, где жители одного из многоквартирных домов боятся выходить из квартир на улицу из-за ветхого козырька над входом в подъезд. Правда точный адрес автор поста предпочел умолчать, но отметил, что жалоба на ситуацию впервые была составлена и отправлена ответственным лицам еще в марте текущего года, однако должных результатов она не принесла.


В комментариях под постом на проблему отреагировали местные чиновники. Они заявили, что вся информация передана специалистам жилищного отдела МКУ "СЗ ЖКХ", специалистам Управляющей компании для проведения комиссионного обследования подъездного козырька и определения видов работ. Все результаты будут оглашены не позднее 06.07.2022.

Фото: ВКонтакте / "Типичный Кузбасс"

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