Аварийный козырек в Белове взволновал чиновников

Речь идет о городе Белово, где жители одного из многоквартирных домов боятся выходить из квартир на улицу из-за ветхого козырька над входом в подъезд. Правда точный адрес автор поста предпочел умолчать, но отметил, что жалоба на ситуацию впервые была составлена и отправлена ответственным лицам еще в марте текущего года, однако должных результатов она не принесла.

В комментариях под постом на проблему отреагировали местные чиновники. Они заявили, что вся информация передана специалистам жилищного отдела МКУ "СЗ ЖКХ", специалистам Управляющей компании для проведения комиссионного обследования подъездного козырька и определения видов работ. Все результаты будут оглашены не позднее 06.07.2022.