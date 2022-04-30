Аварийные лестницы на кемеровской набережной будут заменены на новые

В администрации кемеровского правительства намерены найти подрядчика, который разработает проектную документацию для строительства пешеходной смотровой площадки на набережной Томи, а также новых лестниц, ведущих к территории и пандусов. Соответствующая информация есть в тендере, опубликованном на сайте государственных закупок.

Из документации следует, что речь идет сразу о трех аварийных лестницах, которые сейчас закрыты для пешеходов. Предполагается, что в будущем они будут демонтированы, а на их месте появятся новые. Начальная цена контракта — 8 700 610 рублей. Все желающие могут подать заявки на выполнение работ до 11 мая 2022 года. Завершить проект необходимо до 20 ноября.