+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Аварийные лестницы на кемеровской набережной будут заменены на новые

0

Кемеровские власти заявили о намерении заменить аварийные лестницы на новые на набережной у реки Томь.

В администрации кемеровского правительства намерены найти подрядчика, который разработает проектную документацию для строительства пешеходной смотровой площадки на набережной Томи, а также новых лестниц, ведущих к территории и пандусов. Соответствующая информация есть в тендере, опубликованном на сайте государственных закупок.


Из документации следует, что речь идет сразу о трех аварийных лестницах, которые сейчас закрыты для пешеходов. Предполагается, что в будущем они будут демонтированы, а на их месте появятся новые. Начальная цена контракта — 8 700 610 рублей. Все желающие могут подать заявки на выполнение работ до 11 мая 2022 года. Завершить проект необходимо до 20 ноября.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35909

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined