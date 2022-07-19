Аварийные деревья придавили машины в кузбасском городе

Жители города Калтан пожаловались, что в городе никто не устраняет проблему с аварийными деревьями, которые уже падали на припаркованные машины и едва ли не валятся на головы прохожих людей. Кроме того, местных граждан не на шутку разозлила и пыль вблизи жилых домов: она поднимается от дорог и негативно отражается на органах дыхания, поскольку люди якобы начинают задыхаться.

– Это так и весит на ветках, ждут когда упадет и прибавит людей, – сказала интернет-пользовательница.

Для подтверждения своих слов, горожане прикрепили несколько кадров с проблемных территорий. На снимках видно, что многие деревья, действительно, являются аварийными и могут упасть вниз на землю в любой момент. К слову, некоторые уже рухнули на автомобили. По словам очевидцев, инцидент произошел еще в воскресенье, 17 июля.