Аварийное отключение лишило света кемеровский центр

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Светофоры временно прекратили работу в кузбасской столице и по этой причине движение по оживленному перекрестку в центре города было затруднено. Без света остались жители жилых домов, заведения общепита и магазины.

Электричество исчезло в районе улицы Красноармейская, 95, в Центральном районе кузбасской столицы. Инцидент произошел днем в пятницу, 18 июня, в результате без света остались магазины и квартиры.


Отмечается, что на время отключились светофоры, что заметно ухудшило проезд на оживленном перекрестке с Кирова. Об этом редакции Avokado сообщил очевидец.

– Аварийное отключение электричества, специалисты работают над устранением, – пояснили журналисту издания в экстренной службе города.

При этом в администрации Кемерова, по информации городской электростанции, сигнал об отключении поступил около 11:40, а подача электричества была возобновлена в 12:37. Причину произошедшего специалисты на данный момент озвучить не смогли.

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