Аварийное состояние школы в деревне Опарино в Топкинском округе вынудило местных граждан писать жалобы с призывами о помощи в Сети. По словам автора сообщения, в образовательном учреждении давно протекает крыша, но на протяжении двух лет специалисты только обещают взяться за работы, а по факту ничего не выполняют.

– В школе отменены занятия физической культурой, так как именно в спортзале аварийный потолок, и при каждом дожде он бежит; также протекает кабинет учителей, а там компьютеры, техника, – сказала она.

При этом люди очень хотят сохранить эту школу, поскольку в здании еще и размещен детский сад, а также художественная и музыкальная школы, библиотека, шахматный клуб. Да и вообще строение буквально держит деревню "на плаву", не позволяя ей окончательно развалиться, заключила женщина.