Аварийная школа в кузбасской деревне начала "утопать" в дождевой воде

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В кузбасской деревне местные жители оказались обеспокоены состоянием единственной школы, которая с каждым днем все сильнее "умирает" на их глазах из-за аварийного состояния крыши.

Аварийное состояние школы в деревне Опарино в Топкинском округе вынудило местных граждан писать жалобы с призывами о помощи в Сети. По словам автора сообщения, в образовательном учреждении давно протекает крыша, но на протяжении двух лет специалисты только обещают взяться за работы, а по факту ничего не выполняют.

В школе отменены занятия физической культурой, так как именно в спортзале аварийный потолок, и при каждом дожде он бежит; также протекает кабинет учителей, а там компьютеры, техника, сказала она.

При этом люди очень хотят сохранить эту школу, поскольку в здании еще и размещен детский сад, а также художественная и музыкальная школы, библиотека, шахматный клуб. Да и вообще строение буквально держит деревню "на плаву", не позволяя ей окончательно развалиться, заключила женщина.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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