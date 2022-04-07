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Авария спровоцировала остановку трамвайного движения в кемеровском районе

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В кузбасской столице временно встали трамваи из-за инцидента на рельсах около техникума в Заводском районе.

Днем в четверг, 7 апреля, жители кузбасской столицы столкнулись со сложностями при поездке на работу и учебу: электротранспорт внезапно перестал ходить дальше остановки "Авторемзавод" в Заводском районе, что вызвало массу неудобств. Как оказалось, произошла авария.

– В 12:45 около КузТАГиС произошла небольшая поломка трамвая: отвернулась шпилька одного из креплений и водитель самостоятельно устранить неисправность не смогла, – пояснили AVOKADO в КЭТК.

На момент подготовки материала на место случившегося выехала техническая бригада. Собеседник выразил надежду, что затор на рельсах удастся устранить в ближайшие 15-20 минут.

Фото: VSE42.RU

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