Авария спровоцировала остановку трамвайного движения в кемеровском районе

Днем в четверг, 7 апреля, жители кузбасской столицы столкнулись со сложностями при поездке на работу и учебу: электротранспорт внезапно перестал ходить дальше остановки "Авторемзавод" в Заводском районе, что вызвало массу неудобств. Как оказалось, произошла авария.

– В 12:45 около КузТАГиС произошла небольшая поломка трамвая: отвернулась шпилька одного из креплений и водитель самостоятельно устранить неисправность не смогла, – пояснили AVOKADO в КЭТК.

На момент подготовки материала на место случившегося выехала техническая бригада. Собеседник выразил надежду, что затор на рельсах удастся устранить в ближайшие 15-20 минут.