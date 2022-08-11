Авария с возгоранием произошла на ЗСМК в Новокузнецке

Информацию об инциденте в Новокузнецке разместили представители Сибирского управления Ростехнадзора. Согласно официальным данным, в конце июля на одном из производственных объектов города произошел разрыв линии кислорода, после чего начался пожар.

‒ 29 июля 2022 на опасном производственном объекте "участок станции воздухоразделительной", эксплуатируемом акционерным обществом "ЕВРАЗ объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат" <...> произошел разрыв линии кислорода с последующим возгоранием, ‒ говорится в официальном сообщении надзорного органа.

Из-за хлопка оказалось повреждено остекление здания, стеновое ограждение, а также электрооборудование и технологическое оборудование. Обошлось без пострадавших.

Создана комиссия, которой предстоит расследовать причины аварии.