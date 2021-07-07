Авария с пешеходом на проспекте в Кемерове попала на видео

Согласно опубликованным кадрам, несколько человек переходили проспект Химиков в неположенном месте, когда один из них ускорил шаг и попал под колеса легкового автомобиля. От удара мужчина подлетел в воздух, а затем упал на асфальт. В этот момент его спутники поспешили убежать на безопасное расстояние.

Некоторые пользователи предположили, что ситуация похода на "подставу", во время которой человек специально прыгает под машину, ради получения страховки и компенсации. Другие обратили внимание, что пострадавшему водитель и пассажир машины сразу помогать не стали.