Авария с пешеходом на проспекте в Кемерове попала на видео

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В социальных сетях появилась запись с видеорегистратора, на который попал момент наезда автомобиля на пешехода в Кемерове.

Согласно опубликованным кадрам, несколько человек переходили проспект Химиков в неположенном месте, когда один из них ускорил шаг и попал под колеса легкового автомобиля. От удара мужчина подлетел в воздух, а затем упал на асфальт. В этот момент его спутники поспешили убежать на безопасное расстояние.


Некоторые пользователи предположили, что ситуация похода на "подставу", во время которой человек специально прыгает под машину, ради получения страховки и компенсации. Другие обратили внимание, что пострадавшему водитель и пассажир машины сразу помогать не стали.

Напомним, ранее редакция AVOKADO писала, что это ДТП произошло сегодня утром в районе дома № 14 по проспекту Химиков.


Видео: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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