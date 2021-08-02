Авария с автомобилем такси произошла в Кемерове

Утром понедельника, 2 августа, на пересечении улиц Юрия Двужильного и Баумана в Кемерове столкнулись два автомобиля – Volkswagen Polo и LADA Granta. Об инциденте стало известно из публикаций очевидцев в соцсетях.

К сообщениям были прикреплены снимки с места происшествия, по которым видно, что легковушки столкнулись передними частями кузовов. В итоге у таксиста помята оказалась правая фара и часть бампера, у водителя второй легковушки сильно деформировался весь передний бампер и часть капота.

Как пишут VSE42.Ru, на месте работали правоохранители, которыми предварительно было заключено, что водитель иномарки-такси не предоставил преимущества второму участнику ДТП, поворачивая налево с улицы Космической на улицу Баумана, из-за чего и произошло столкновение.

В результате ДТП травмы получил один человек – пассажир кемеровского извозчика. Медики работают с пострадавшим. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.